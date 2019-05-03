亞洲能源股隨油價挫跌 市場靜待美就業數據

（中央社香港3日綜合外電報導）亞洲能源股今天隨國際油價挫跌，再度走低。美國即將公布重要就業數據，成為市場關注的焦點。

由於市場擔心供應日增和需求日減，能源股再度遭受衝擊，與油價同步下跌。

市場注意力現已轉向美國即將公布的非農就業數據，以期從中一窺美國經濟力道。堅挺的就業報告將加強聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）認為經濟穩健的說服力，使近期幾乎沒有降息的可能。

此外，美中新一輪貿易談判本週在北京舉行，但目前消息不多，中國媒體臆測，雙方談判陷入僵局，引發市場不安。

Markets.com首席市場分析師威爾森（Neil Wilson）說：「這些雖都是初步的報導，但顯然只要傳出美中不會達成協議，都會讓投資人不安。」

然而，澳洲國民銀行（National Australia Bank）指出，這些評論與Politico和CNBC有關美中最快10日就會達成協議的報導相互牴觸。

在港掛牌的中國海洋石油收挫1.6%，中國石油收跌0.4%；在雪梨交易的伍德塞德石油公司（Woodside Petroleum）收跌0.9%，Santos收挫逾2%。

港股恆生指數收漲0.46%；南韓Kospi指數收跌0.74%；澳洲股市收跌0.04%；新加坡股市收盤微跌0.03%。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1080503