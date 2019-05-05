有人造謠說他跳票 郭台銘：投資威州計畫不變

（中央社台北5日電）鴻海董事長郭台銘今天晚間在臉書上發文表示，想分享威州投資的正確資訊，因為看到一些有心人士不斷造謠，說他跳票、沒有信用，在這裡，要嚴正聲明這不是事實。他說，投資威州計畫不變。

郭台銘目前人在美國，日前會晤美國總統川普，向川普保證威斯康辛州投資案沒有生變。

郭台銘指出，這次到訪威州，現任州長還親自到機場迎接，彼此有共識，選舉時的選舉語言，都應留在過去，不管是哪個政黨執政，每位州長都很關心就業，關心經濟成長，鴻海在威州的投資從沒停過。在2020年5月落成時，也將再邀請州長蒞臨，共同見證我們合作的成果。

他說，美國2020也要舉行總統大選，有許多反對我好朋友川普的媒體，有意在威州投資案上放大檢視，再加上台灣有些陣營刻意操作網軍輿論，形成所謂跳票的不實謠言，但經過與州長的成功會談後，已徹底打臉這些造謠者了。

他表示， 「我，郭台銘相信，事實勝於雄辯，我們要讓謠言止於智者。」

他說，「再次強調，投資威州計畫不變」。

郭台銘說，布局全球是企業必走的道路，也是台灣的發展方向，中華民國是我們的根，當然更要投資。

蔡總統日前在臉書分享拚經濟的成果與在中美貿易戰中，總統的責任與任務，以及台灣重要布局包括走出低毛利的代工模式，為年輕人創造有競爭力的未來，被認為是回應郭台銘。

他也回應蔡總統談話說，過去的投資不說，別忘了不久前他才和高雄市政府簽訂合作備忘錄，鴻海要以智慧工業及農業雙引擎，來協助高雄發科技恆財，在高雄興建智慧工廠、提供科技服務，擴大招募雲端、AI及大數據等人才。

郭台銘說，「再次強調，請有心人士，不要誣衊我對台灣這片土地長期的關心與努力」。（編輯：蘇志宗）1080505