製造業上市櫃公司去年營收16.9兆 5年新高

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）經濟部統計處今天指出，製造業上市櫃公司去年個體營收淨額為新台幣16.9兆元，稅後淨利為1兆5148億元，兩者均為近5年新高。

經濟部統計處發布產業經濟統計簡訊，統整每年有營運的製造業上市櫃公司計共1124家，不含KY股及TDR。

統計處表示，製造業上市櫃公司去年個體營收淨額為新台幣16.9兆元，為近5年新高，年增2.5%，連續2年正成長。

統計處副處長王淑娟說，以各類別來看，電腦電子產品及光學製品業營收淨額為8.6兆元，年減1.1%；電子零組件業3.7兆元，年增2.0%，主要因去年上半年半導體高階製程產能佳；化學材料業、石油及煤製品業受惠國際油價較2017年上漲，使營收分別成長11.4%及23.2%；基本金屬業則受惠鋼鐵價格上漲，帶動營收年增12.5%。

統計處指出，製造業上市櫃公司稅後淨利為1兆5148億元，也是5年新高，年增1.4%，淨利率9%，較106年略減0.1個百分點。

王淑娟說，電子零組件業稅後淨利為6084億元最高，年減2.1%，淨利率16.3%，較2017年減0.7個百分點，主因中國面板產能增加，但全球需求未隨之成長，供大於求，導致面板價格下跌，面板廠獲利大減；化學材料業、石油及煤製品業則受油價下跌以及美中貿易戰影響，導致獲利縮小，淨利率分別為19%及7.9%，較106年減少1.7及減5個百分點。

王淑娟說，除了營收、獲利外，研發支出及固定資產投資也很重要，主要是廠商研發支出攸關未來競爭力，而固定資產投資則是積蓄未來生產動能。

製造業上市櫃公司去年研發支出為4262億元，為近5年新高，年增3.4%。其中，以電子零組件業占58%居首，其次為電腦電子產品及光學製品業近3成。研發支出以台積電投入849億元居首，占整體製造業研發支出近2成，聯發科投入264億元居次，群創投入113億元排名第3。

製造業上市櫃公司去年固定資產投資7為386億元，為近5年新高，年增4.5%，其中電子零組件業投資5411億元，占整體製造業73.3%，年增1.0%；固定資產投資前3大公司分別為台積電、群創以及友達。（編輯：林沂鋒）1080506