科學園區周邊增設研發據點 插旗工業地產新趨勢

（中央社記者韋樞台北6日電）在台商回流、自用需求及低檔布局的刺激下，房市研究單位瑞普萊坊統計，前4月台灣工業地產總成交196.36億元，創同期新高，且以研發、實驗的「以軟扶硬」成為工業地產的新趨勢。

瑞普萊坊統計，台灣商用不動產（不含工業土地）首季成交金額新台幣182億元，創2014年以來新高，年增40%；其中，工廠與廠辦共成交65億元，占比36%，是市場需求最強的產品。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出，美中貿易戰、產業鏈遷移、產業轉型帶動工業產品需求噴發，光是4月上市櫃公司交易工廠、廠辦的金額突破40億元。

在廠商自用擴廠、建商買地建廠雙引擎帶動下，前4月「工業用地」交易相當熱絡，4月最後一週內成交工業土地金額直逼20億元，推升總成交金額達196.36億元，打破2017年同期114.41億元的紀錄，更較去年同期激增108.9%，投資台灣的風潮越來越夯。

瑞普萊坊投資部總監葉韋廷表示，台商看好產業環境，回台投資分散風險已成趨勢，帶動史上最大規模的台商投資。目前經濟部已審核通過40家廠商回台投資申請案，累計總投資金額逾2000億元。

葉韋廷指出，因應產業和企業對ABC（AI、Big data、Cloud）的創新升級需求，以及物聯網、5G的大商機，在科學園區與工業區周邊增設總部、研發、實驗與生產據點，「以軟扶硬」成為廠商插旗工業地產的新趨勢。（編輯：蘇志宗）1080506