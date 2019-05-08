元翎分割工業品部門 子公司元翊攻氣體發生器

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）元翎精密擬將工業品部門事業分割讓與100%持有子公司元翊精密工業，分割基準日估明年1月1日，元翊將專攻工業用氣體發生器。

元翎今天下午舉行重大訊息說明會，發言人莊惠萍表示，為達到專業分工及組織重整，提高競爭力及經營績效，今天董事會通過擬將工業品部門事業相關營業，以既存分割方式，分割移轉到100%持股子公司元翊。元翊今天董事會也決議受讓元翎工業品部門事業相關營業案。

莊惠萍指出，分割讓與後，元翊將主攻工業用氣體發生器，主要應用在汽車安全氣囊和穿戴式個人防護用。

元翎規劃以3月31日經自行結算的財務報表帳面價值為依據，考量折舊、資本支出計畫、以及預估到分割基準日相關科目的價值變化等因素進行評估，元翎將照工業品部門事業營業價值新台幣13.6億元，以每股20元換取元翊發行普通股1股，共換取6800萬股。

元翎預計6月25日股東會討論相關分割案，暫定分割基準日為2020年1月1日。

莊惠萍表示，此次元翎進行工業品部門事業分割後，元翊仍是100%持股的子公司，不會影響股東權益，分割基準日後，元翊資本額將從原先今年4月成立的500萬元，增加到6.85億元，基準日後元翎合併財報不受影響。

從業績比重來看，原先元翎旗下消費品部門業績比重約95.8%，工業品部門占比約4.2%。

元翎自結4月合併營收新台幣2.92億元，較3月2.54億元成長14.92%，比去年同期2.13億元成長37.2%，累計今年前4月自結合併營收10.34億元，較去年同期8.3億元增加24.64%。（編輯：黃國倫）1080508