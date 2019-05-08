研華斥資1.47億 認購東捷資訊20%股權

（中央社記者吳家豪台北8日電）工業電腦廠研華今天宣布，計劃認購東捷資訊私募發行現金增資的普通股股份，合計508萬4273股，相當於東捷資訊20%股權，每股認購價格新台幣29元，總認購金額1.47億元。

研華發布新聞稿表示，希望藉由本次策略聯盟，與系統集成公司東捷資訊在製造業相關智慧工廠領域，形成平台供應商與系統集成商的上下游協同共創（Co-Creation）模式。除了技術與產品上的支持外，研華也將與東捷資訊進行共同行銷，落實WISE-PaaS物聯網雲平台和SRP解決方案的銷售。

研華董事長劉克振說，東捷資訊於智慧製造相關IT領域具有強大的顧問和系統集成能力，結合研華於工業4.0的解決方案與WISE-PaaS平台，將形成非常互補的策略合作夥伴。藉由與東捷資訊的合作，研華有信心可以進一步擴大大中華及東南亞地區智慧製造的成長與市占率。

東捷資訊董事長高尚偉表示，東捷在智慧工廠的軟體解決方案主要側重在製造業的應用，研華則專精於自動化連接硬體設備機台及感測器，研華與東捷攜手將能提供製造業者真正的端到端智慧工廠解決方案與服務。（編輯：林孟汝）1080508