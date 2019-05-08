統一轉投資獲利豐 首季每股賺0.93元

（中央社記者韓婷婷台北8日電）統一企業第1季受惠包括統一中控、統一超商、統一實業3大轉投資獲利成長挹注下，稅後純益新台幣52.76億元，年增23.1%，獲利創同期新高，EPS為0.93元。

統一企業今公布季報，第1季合併營收1077.92億元，年增3.4%，稅後純益52.76億元，季增99.85%，年增23.1%，每股純益為0.93元。

統一表示，獲利成長主要是本業透過價值營銷挹注毛利額及獲利，加上轉投資持續穩定獲利，整體營運動能佳。

各主要轉投資個體獲利表現部分，統一中控本期淨利人民幣3.80億元，較去年同期成長48.0%，統一表示，主要是落實「健康操作」，穩健經營，優化產品新鮮度，致產品結構進一步改善，毛利提升，且各項費用支出等符合效益精進原則，致營運績效提升。

統一超商部本期淨利新台幣29.08億元較去年同期成長14.6%，主要因便利商店及流通事業營運狀況良好，另去年因應營所稅率調增3%，存在的遞延所得稅負債，產生一次性入帳所得稅費用，本期所得稅費用較去年同期減少。

統一實業本期淨利新台幣1.28億元，較去年同期成長17.8%，雖鐵產品受原物料漲價影響毛利及利潤，然受台幣匯率貶值而有匯兌利益，致整體獲利較去年同期增加。

台灣神隆本期淨利7800萬元，則較去年同期衰退42.1%，主要去年因應營所稅率調增3%，存在的遞延所得稅資產，產生一次性入帳所得稅利益，致本期所得稅費用較去年同期增加7100萬，排除所得稅因素，稅前淨利係較去年同期增加。（編輯：黃國倫）1080508