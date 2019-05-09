原相第2季展望樂觀 營收可望季增逾4成

（中央社記者張建中新竹9日電）原相第2季營運展望樂觀，看好各主要產品線將可同步成長。法人預期，原相第2季營收不排除有機會優於去年同期的新台幣13.66億元水準，將季增逾4成。

原相下午舉行線上法人說明會，財務長羅美煒表示，受貿易戰及經濟展望保守影響，部分客戶進行庫存調整，加上遊戲機產品步入淡季，第1季營收滑落至9.57億元，季減23.3%。

羅美煒說，第1季應為今年營運谷底，第2季除滑鼠產品可望季增1%至3%，其餘遊戲機、安防、穿戴與藍牙音訊產品銷售都可望較第1季有相當不錯的成長。

其中，遊戲機產品比重可望自第1季的9%，回升到10%以上水準，滑鼠產品因成長力道較弱，比重將自第1季的77%，滑落至60%以下。

藍牙音訊產品比重將自第1季的1%至3%，躍升至2位數百分點水準，包含藍牙音訊、穿戴與安防的其他產品比重將自第1季的14%，攀高到2至3成。

羅美煒表示，第2季業績可望回至正常水準。法人預期，原相第2季營收不排除有機會優於去年同期的13.66億元水準，將季增逾4成，毛利率應可維持穩定，營業利益率將回升至2位數百分點水準。

除滑鼠產品客戶庫存調整可望於第2季結束，第3季出貨開始回升，羅美煒說，藍牙音訊產品下半年銷售可望逐季成長，整體下半年業績表現應可比上半年好。（編輯：蘇志宗）1080509