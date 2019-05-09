信錦毛利攀升首季獲利年增81% 每股賺1.45元

（中央社記者韓婷婷台北9日電）軸承廠信錦企業第1季營收新台幣20.1億元，年增6%，受惠毛利率攀升，稅後盈餘1.8億元，年增81%，若以減資後12.31億股本計算，EPS為1.45元，較去年同期的0.6元成長。

信錦今天董事會通過第1季季報，合併營業收入20.1億元，年成長6%，成長動能來自高單價機種出貨增加，且受惠於產品組合優化，第1季毛利率約24.4%，較去年同期的20.7%成長。

信錦表示，由於智能生產專案開發與新製程研發持續進行，營業費用較去年同期上升，惟營業利益表現仍較去年同期增加26%，為2.6億元。業外部分則受到人民幣升值，認列匯兌損失影響，稅前淨利約2.5億元，稅後淨利約為1.8億元，較去年同期大幅成長81%，每股稅後盈餘(EPS)約為新台幣1.45元，相較去年同期的0.6元成長。

展望未來營運表現，信錦表示，仍將不斷精進生產工序、導入智能化工站，開發新趨勢應用產品，預期能進一步強化成本競爭力以及提升產品品質與管理效率，讓獲利能力逐年穩健精進。

法人表示，觀察信錦這幾年，雖然營收沒有太大幅度的增長，但積極轉型朝向高階機種的設計與開發，整體產品平均單價明顯上升，歷年獲利能力與股息殖利率皆能維持高水準。（編輯：黃國倫）1080509