歐盟執委：Google應與競爭者分享數據

（中央社記者林育立柏林9日專電）曾多次對Google祭出重罰的歐洲聯盟競爭事務執行委員維斯塔哲表示，目前是打造數位時代遊戲規則的關鍵時刻，她呼籲政府建立規範，迫使Google與競爭者分享數據。

在歐盟主管競爭事務的執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）一向對美國的科技巨擘不假辭色，彭博（Bloomberg News）最近在一篇特寫稱她是「矽谷最恐怖的惡夢」。

維斯塔哲2014年接掌歐盟競爭事務執行委員以來，不僅領導歐盟重罰蘋果逃稅，還指控Google濫用在網路搜尋和行動作業系統的優勢地位，壟斷線上廣告和比價服務，多次對Google開罰。

今年柏林re:publica數位會議的熱門話題之一，就是如何打破Google、蘋果、臉書和亞馬遜（Amazon）4巨頭在數位經濟的主宰地位，維斯塔哲昨天身著洋裝和布鞋一出場，立刻受到全場觀眾的歡呼。

維斯塔哲表示，從農業、健康到交友，數位化正在改變生活的每一個層面，政府得加緊學習數位工具。現在是「打造數位時代遊戲規則的關鍵時刻」，歐洲有必要對科技巨擘更強硬，不然將被這些缺乏民主監督機制的企業主宰。

過去，歐盟曾多次對Google開罰，一些專家甚至建議，Google應該被拆分，才能根本解決壟斷的問題，對此維斯塔哲持保留立場。

她說，拆分是不可逆的手段，歐盟如果下令拆分Google，對方勢必告上法庭，訴訟ㄧ拖就是很多年，對競爭反而沒有好處。

維斯塔哲指出，這些科技巨頭的競爭力來自數據，從數據切入比較有效果，政府可成立類似數據托管的機構，「迫使壟斷的企業與規模比較小的競爭者分享數據」。

她還鼓勵與會者不要自我設限只用Google，歐洲還有另外15個搜尋引擎。歐盟也考慮制定規範，讓使用不同即時通訊軟體的消費者能互通訊息。

歐盟正在調查電商巨擘亞馬遜是否利用用戶數據排擠競爭者，調查結果還沒出爐，對此維斯塔哲透露，亞馬遜的電商平台（Marketplace）有球員兼裁判的根本問題。

維斯塔哲強調，歐洲歡迎各國企業來投資，Google如此受到歐洲消費者的喜愛也值得恭喜，但成功的企業有責任不濫用市場地位，排擠其它競爭者，這正是歐盟對Google開罰3次的原因。

她強調，既然Google違法，給其它競爭者一些好處就很合理，讓市場恢復公平競爭，消費者自然有更多選擇，能享受更便宜的價格和創新的產品。（編輯：周永捷）1080509