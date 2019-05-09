全台商用不動產交易額 前4月近1200億

（中央社記者韋樞台北9日電）外商商仲CBRE世邦魏理仕統計今年前4月商用不動產及土地總交易額達新台幣1193億元，年增70%，已達成去年逾4成的銷售額。商仲表示，商用不動產市場從今年起百花齊放，為市場注入強心針。

CBRE世邦魏理仕表示，今年以來建商獵地腳步加快，加上自用型買方積極出手，推升前4月「土地交易量」達837億元，年增近90%。以區位來看，北部土地持續受青睞，其中新北市有多筆千坪以上大面積土地出售，吸引本土建商搶進，佔全台總交易額1/4強。

自用型買方部分，由於各類產業廠商擴產需求強勁、需地殷切，持續展現購買力，今年前4月大型交易包括大成長城以9.17億元購買桃園市楊梅區土地，以及全家便利商店斥資14.05億元買進台中市大肚區土地，將興建物流廠房。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，去年至今年4月間，國內建商總計已投入約142億元購買工業及產業用地，尤其去年下半年開始出現台商回流，帶動土地交易熱度，反映出這波建商積極跨足廠房及廠辦市場的熱潮。

世邦魏理仕統計，前4月「商用不動產交易量」約356億元，年成長117%，主要是投資與自用需求均強勁。今年以來商用不動產市場的買方更多元，除了有自用需求的企業外，包含不動產投資公司、不動產投資信託基金(REIT)及保險公司等買方均在今年前4月有所斬獲，顯示整體商用不動產市場投資信心持續回升。

今年前4月大型商用不動產成交案例包括，海霸王集團以54.4億元標下高雄85大樓3萬多坪的空間、台達電斥資25.68億元購入桃園中壢區廠房，及泰安產險以37.69億元買下台北市長春金融大樓逾5000坪面積。

世邦魏理仕指出，華碩日前還公告，將向輝瑞大藥廠購買位於淡水的建物與土地，交易金額為14.2億元。顯示市場從今年起百花齊放，亦為市場注入強心針。（編輯：黃國倫）1080509