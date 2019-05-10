淡季業績優於去年同期 緯創首季每股賺0.35元
最新更新：2019/05/10 22:55
（中央社記者潘智義台北10日電）雖然第1季是淡季，但筆電代工及系統組裝廠緯創資通今天公布，第1季稅後淨利為新台幣9.90億元，較去年同期增加8.55%，每股盈餘為0.35元。
緯創統計，第1季合併營收為2060億元，較去年同期減少5.06%，營業淨利為18.26億元，稅前淨利為20.10億元。
緯創今天公布，4月合併營收635億4957.3萬元，較去年同期增加10.02%。1至4月累計2697億6355.3萬元，年減1.84%。
緯創統計，4月筆電出貨110萬台、伺服器出貨16萬台、桌上型電腦出貨110萬台、電視與液晶顯示器合計65萬台。4月應為第2季低點，5、6月出貨可望逐步成長。
另外，蘋果手機組裝廠和碩今天公布4月營收為1125.7億元，較3月增加25.06%，年增7.89%；1至4月營收為4068.65億元，年增5.62%。
和碩統計，4月筆電出貨70萬台、桌上型電腦機主機板出貨85萬台。
筆電代工廠廣達電腦則公布4月合併營收為781.27億元，較3月成長6.2%，1至4月合併營收2994.57億元，年增3.2%。廣達統計4月筆電出貨220萬台。（編輯：李信寬）1080510