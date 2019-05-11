美中貿易戰升溫 法人：網通伺服器產業影響大

（中央社記者韓婷婷台北11日電）美國10日起針對2000億美元中國商品調高關稅至25%，法人表示，包括網通、伺服器、電源供應器、印刷電路板（PCB）等零件及自行車、工具機都將受到衝擊，紡識業則受惠。

美國貿易代表署（USTR）發布聯邦公報，訂於美東時間5月10日凌晨對中國輸美金額約2000億美元，原產地為中國的產品加徵關稅，由10%進一步調高為25%。另外，在總統川普指示下，美國已經開始對另外約3000億美元中國商品加徵關稅展開規劃。

法人表示，這波調高關稅產品中，台商在中國布局較深，且最終產品以出口美國為主者，例如伺服器、網通、電源供應器及PCB、中低階自行車及零組件等廠商。

2018年開打的美中貿易戰，正式推動台廠新一波產業大遷徙，多數考量未來中國的內需市場，大多選擇保留中國部分生產基也，部分遷回台灣，同時也布局第3地，東南亞及印度是最多廠商選擇的去處。不少企業在去年下半年已陸續逐步落實全球布局，分散風險的因應動作。

包括廣達已將伺服器產線搬遷回林口，英業達則搬遷回桃園；網通產業的正文已將生產線分散至越南，中磊搬遷至竹南、啟碁則布局台南及越南兩地。電源供應器的台達電一口氣在台灣中壢、中科、南科擴建新廠房，並透過公開收購方式買下泰達電，同時擁有泰國及印度生產基地。光寶也在高雄及越南、墨西哥、約旦等地布局。

自行車業2大龍頭品牌捷安特（GIANT，巨大集團）與美利達（MERIDA）也已宣布，將外銷美國的生產線搬師回台，不會被美中貿易戰波及。

PCB廠是目前動作較慢的產業，不過已有不少廠商正規劃其他地區的新產能。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，美中貿易戰受惠有紡織，因為最早遷出大陸，且很早就開始進行產業結構調整。

蕭惠中說，若就此波關稅調高動作看來，台廠大多已擬妥遷廠和分散風險計畫並且逐步落實中，所以短期對企業獲利影響有限，部分企業第1季獲利不佳，部分原因就是因為反映遷廠的成本。不過也有少數廠商原本在台灣或其他地方有生產線，甚至享有轉單效應。

產業觀察上，第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，貿易戰突顯經濟結構的必然轉變，各國廠商開始將產能移出中國，轉往東南亞國家、台灣或回流美國。屆時，製造業轉移生產基地設廠，所採購的新設備肯定偏向自動及人工智慧，對於機器人產業的長期發展，將起推波助瀾之效。（編輯：趙蔚蘭）1080511