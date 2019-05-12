宏達電新一代區塊鏈手機 第3季問世

（中央社記者江明晏台北12日電）宏達電持續布局區塊鏈市場，今天宣布發表新一代EXODUS 1s區塊鏈智慧手機，這是繼HTC EXODUS 1之後提供有完整節點功能的版本，預計將於第3季上市，有望挹注下半年營收表現。

宏達電說明，EXODUS 1s可讓來自新興經濟體系或想一探加密世界的使用者更容易跨入這項領域，有助於將行動加密技術和區塊鏈應用推廣給一般民眾，幫助提升在全球的普及率與採用率；HTC將在未來幾個月內公開更多關於產品確切規格與上市資訊。

宏達電去年因出售Piexl團隊予Google獲利入帳，每股大賺逾14元成功轉盈，今天將配發0.38元現金股利，打破股利連3年掛零紀錄。但智慧機市場競爭，宏達電持續深耕VR（虛擬實境）和區塊鏈等領域，盼轉型成不只銷售硬體的公司，透過平台和內容走更長久的路；瞄準區塊鏈社群推出的EXODUS 1s，將成為宏達電下半年營收的動能之一。

宏達電指出，EXODUS 1s將成為首支擁有完整節點功能的智慧型手機，其包含完整的比特幣區塊鏈，能提供去中心化的體驗，擁有完整節點是實現比特幣全私人化用途的唯一途徑，同時完整節點也是保障比特幣未來發展的關鍵。

HTC區塊鏈長陳信生 (Phil Chen)表示，先前EXODUS使用者可以擁有及管理個人金鑰，現在則更進一步可以執行自己的完整節點，完整節點是維持可信任的比特幣網絡的關鍵要素，HTC降低了個人執行節點的進入門檻，只要用一台電腦，也就是手機，就能在任何時間地點參與全球比特幣網絡的交易與區塊，這正是點對點現金系統的基礎和基本意義所在。

宏達電也宣布將開放Zion Vault SDK於GitHub上，希望開發社群將Zion作更多的開發運用，幫助HTC打造更安全以及完全信任的智慧型手機；宏達電也和歐洲第一家安全搜尋引擎Qwant成為合作夥伴，Qwant的搜尋引擎尊重使用者的隱私，不會追蹤搜尋紀錄或篩選結果。（編輯：楊凱翔）1080512