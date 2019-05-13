更多編輯台推薦新聞：
早安世界》蔡總統：汪洋談話證實中國施壓台媒 請國安掌握
早報

早安世界》蔡總統：汪洋談話證實中國施壓台媒 請國安掌握

【六四專題】他們的30年
兩岸

【六四專題】他們的30年

委內瑞拉馬杜洛遇動盪仍不倒 因軍方與俄羅斯等三國力挺
國際

委內瑞拉馬杜洛遇動盪仍不倒 因軍方與俄羅斯等三國力挺

麥卡倫37分 拓荒者下剋上勝金塊闖西區冠軍賽
運動

麥卡倫37分 拓荒者下剋上勝金塊闖西區冠軍賽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
專題／川普再祭關稅誰買單？白宮經濟顧問：美中兩國都受害
訊息平台
首頁 / 證券

六福客棧改建商用大樓 股價應聲攻漲停

最新更新：2019/05/13 10:28

（中央社記者江明晏台北13日電）六福客棧申請危老重建已獲核准，未來將興建20層樓以上商用大樓，市場估總值將逾60億元，加上集團調整體質迎轉機，內部看好今年營運V型反轉，激勵六福今天股價漲停。

六福旅遊集團六福旗下旗下六福客棧今年3月初遞件申請危老重建，已於9日取得台北市政府核准通過，未來將興建規模總樓地板面積6000坪以上、20層樓以上的商用大樓，可望為才宣布減資彌補虧損的六福帶來新氣象，至於何時動工、完工，目前都還沒有確切規劃。

針對資產價值，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛先前表示，六福客棧初估未來銷售面積上看6000坪，若以目前商辦、住宅市場評估，總價值最保守估計都有新台幣60億元，若定位、品牌、建材設計升級，且市況持續加熱，突破70億元並非難事。

加上六福旅遊集團自去年起積極推動調整策略，旗下各事業體迎轉機題材，六福也看好集團陸續整裝，今年營運表現將呈V型反轉，六福上週五股價也拉出長紅，今天股價開高走高，早盤放量攻上漲停板7.63元鎖住，成交量逾6000張，漲停價位仍有近1900張買單排隊。

六福近年營運表現低迷，股價也長期低檔，去年11月更下探5.45元的低點，和今天漲停價位相比，股價在半年左右漲幅逾2成。外資近5個交易日累計買超六福近百張。（編輯：楊凱翔）1080513

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報