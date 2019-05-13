六福客棧改建商用大樓 股價應聲攻漲停

（中央社記者江明晏台北13日電）六福客棧申請危老重建已獲核准，未來將興建20層樓以上商用大樓，市場估總值將逾60億元，加上集團調整體質迎轉機，內部看好今年營運V型反轉，激勵六福今天股價漲停。

六福旅遊集團六福旗下旗下六福客棧今年3月初遞件申請危老重建，已於9日取得台北市政府核准通過，未來將興建規模總樓地板面積6000坪以上、20層樓以上的商用大樓，可望為才宣布減資彌補虧損的六福帶來新氣象，至於何時動工、完工，目前都還沒有確切規劃。

針對資產價值，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛先前表示，六福客棧初估未來銷售面積上看6000坪，若以目前商辦、住宅市場評估，總價值最保守估計都有新台幣60億元，若定位、品牌、建材設計升級，且市況持續加熱，突破70億元並非難事。

加上六福旅遊集團自去年起積極推動調整策略，旗下各事業體迎轉機題材，六福也看好集團陸續整裝，今年營運表現將呈V型反轉，六福上週五股價也拉出長紅，今天股價開高走高，早盤放量攻上漲停板7.63元鎖住，成交量逾6000張，漲停價位仍有近1900張買單排隊。

六福近年營運表現低迷，股價也長期低檔，去年11月更下探5.45元的低點，和今天漲停價位相比，股價在半年左右漲幅逾2成。外資近5個交易日累計買超六福近百張。（編輯：楊凱翔）1080513