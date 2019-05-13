強化天然氣調度彈性 中油攜手日商採購LNG

（中央社記者廖禹揚台北13日電）台灣中油公司今天宣布，與全球最大液化天然氣（LNG）進口業者日本JERA公司共同自東非莫三比克採購，簽署的液化天然氣買賣契約為期17年，每年採購160萬噸。

中油與日本JERA公司今天宣布共同與Mozambique LNG1公司正式簽署「液化天然氣買賣契約」（Sale and Purchase Agreement，SPA）。中油副總經理方振仁向中央社記者說明，在每年160萬噸採購量中，中油占60萬噸。

中油去年從國外進口LNG量約為1680萬噸，60萬噸在其中占比約3.5%，方振仁指出，日本為LNG進口大國，雙方共同採購有助強化相互融通調度的彈性，議約價格也更好。

中油表示，日本JERA公司為東京電力與中部電力合資成立的能源公司，也是全球最大LNG進口業者，每年進口量約為3500萬噸；這次是兩家公司首次與其他國家的LNG進口業者以長期契約為基礎進行共同採購，對區域合作深具指標性意義。

方振仁說，中油從很久以前就有與其他國家進口業者共同採購的想法，這次剛好雙方都有意願，莫三比克也有供給開出，促成這次合作。

這次合約將中油長期天然氣進口來源擴展至東非莫三比克，為美國Anadarko公司領導開發的新計畫，是當地第一個陸上LNG生產設施，兩條生產線年產能為1288萬噸，預計2024年商轉。中油指出，荷蘭、法國、英國、日本及中國等主要LNG業者都是這項計畫的長約買方。

中油表示，這次與日商合作，提升台灣在能源採購的全球佈局，也展現中油穩定供應國內用氣需求及致力於拓展進口來源多元化的行動力。方振仁表示，後續也不排除與其他國家業者合作採購。（編輯：鄭雪文）1080513