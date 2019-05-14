MSCI台股權重 3大指數同步調降

（中央社記者吳家豪台北14日電）明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布半年度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數、全球市場指數權重同步調降，調整後權重分別為10.90%、12.56%、1.34%。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，今天公布的半年度調整結果將於5月28日收盤後生效。

根據元大投信發布的新聞稿，台股在本次MSCI調整權重中，「MSCI全球新興市場指數」權重由11.41%下調至10.90%，調降幅度0.51個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由12.93%下調至12.56%，調降幅度0.37個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.35%下調至1.34%，調降幅度0.01個百分點。

元大投信的資料顯示，MSCI台灣指數成分股本次沒有新增或刪除成分股，指數成分股將維持在87檔，有11檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多的成分股為台積電，其權重變化為0.2個百分點，調升後權重35.5%；權重調降最多的成分股為鴻海，權重為變化為負0.29%，調降後權重為5.96%。

元大摩台基金研究團隊表示，本次MSCI調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，權重調升最多的國家為泰國，權重增加0.44%；權重調降最多的國家為台灣，權重被下調0.51%。

此次泰國為權重調升最多的國家，主要原因是泰國整體自由流通市值上升所致。本次MSCI台灣指數雖未調整成分股數目，但由於台股整體自由流通市值明顯下降，使得台灣在「MSCI全球新興市場指數」的權重由原先的11.41%下降至10.9%，調降幅度為0.51個百分點。

元大摩台基金研究團隊分析，當前國際局勢聚焦於美中貿易進一步的風吹草動，目前雙方處於一種「邊打邊談」的氛圍，進一步的轉圜點則視6月的G20會議中，川普是否會再向中國遞出橄欖枝而定。

在國際資金部分，隨美國聯邦準備理事會（Fed）暫停升息再加上9月結束漸進式縮表並於10月再投資美債，顯示市場仍將逐步走向寬鬆，只要Fed持續維持鴿派立場，則全球景氣動能可望延長，有利台股後市表現。

不過，元大摩台基金研究團隊指出，台股短線日前挑戰2018年高點未果，解套賣壓趁美中貿易戰破局之勢一起渲洩出來，只要美中雙方仍有持續溝通意願，則台股後勢未必看淡，但短期市場震盪難免，在指數未突破壓力及國際情勢明朗化前，建議投資人在操作上仍須謹慎應對。

此外，MSCI調整本次A股成分股新增26檔，其中創業板占18檔，沒有刪除，MSCI中國A股國際通指數成分股總數增加至264檔。新增市值前3大為溫氏股份、寧德時代及邁瑞醫療。除了A股占新興市場指數權重增加，同時由於首次納入創業板股票，預料短期中小型成長股將有機會出現一波資金行情。（編輯：鄭雪文）1080514