美中貿易戰升溫 亞股開盤一片慘綠

（中央社東京14日綜合外電報導）東京股市今天開盤大跌，延續全球股市頹勢，主因美中貿易戰升溫，帶動日圓走強，亞股也在悲觀氣氛中走跌。

法新社報導，日經225指數早盤下挫377.19點或1.78%，來到20814.09點；東證一部指數下跌27.34點或1.77%，來到1513.80點。

北京當局昨天宣布將對價值600億美元的美國商品加徵關稅，自6月1日生效，報復美國祭出新一輪加徵關稅措施，以及華府計劃對近乎所有中國進口商品徵稅。

華爾街股市聞訊重挫，道瓊指數挫跌617.38點或2.38%，收25324.99點。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）首席策略師伊藤嘉洋（Yoshihiro Ito）發表評論說，美股全面血崩後，「日股似乎可見賣壓出籠，日圓走強也影響股價上漲空間」。

他說，投資人「擔心貿易戰升溫將對全球經濟帶來負面影響」。

香港恆生下跌2.04%，上證綜指下跌1.21%，台股下跌0.77%。

南韓股市KOSPI指數下跌0.20%，澳洲股市S&P/ASX 200指數下跌1.23%，新加坡股市富時海峽時報指數下跌0.92%。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1080514