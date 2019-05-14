MSCI個股權重調整 台積電升幅最多
（中央社記者吳家豪台北14日電）明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布半年度調整結果，台灣個股權重共19檔調升、13檔調降，其中台積電調升最多，升幅0.18968個百分點；鴻海調降最多，降幅0.27490個百分點。
明晟（MSCI）指數編纂公司每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，今天公布的權重調整結果將於5月28日收盤生效。
摩根投信提供的資料顯示，本次MSCI調整，台股共19檔調升權重，調升幅度分別為台積電約0.18968個百分點、中信金約0.12093個百分點、和泰車約0.06665個百分點、南亞科約0.05486個百分點、瑞昱約0.03352個百分點、儒鴻約0.03101個百分點、亞德客-KY約0.02015個百分點、台塑約0.01468個百分點、聯發科約0.01357個百分點、大立光約0.01348個百分點。
其他調升權重的個股包括中華電，升幅約0.01258個百分點；南亞約0.01197個百分點、日月光投控約0.00758個百分點、新光金約0.00570個百分點、國巨約0.00470個百分點、和碩約0.00297個百分點、宏碁約0.00155個百分點、長榮航約0.00119個百分點、中裕約0.00088個百分點。
共13檔個股調降權重，鴻海調降約0.27490個百分點、國泰金約0.13348個百分點、台達電約0.09438個百分點、中鋼約0.09326個百分點、豐泰約0.04224個百分點、台新金約0.03421個百分點、開發金約0.03359個百分點、中壽約0.02453個百分點、群創約0.02138個百分點。
其他被調降權重的個股包括巨大降幅約0.01989個百分點，聯強約0.01497個百分點、潤泰全約0.00966個百分點、華航約0.00045個百分點。（編輯：楊玫寧）1080514