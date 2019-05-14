國際會議場次創新高 台躋身亞洲第5大

（中央社記者廖禹揚台北14日電）經濟部表示，台灣去年舉辦國際會議場次共173場，創下歷年新高，而根據國際會議協會最新排名，台灣舉辦場次躍升為亞洲第5名，全球第23名。

國際會議協會（ICCA）13日公布2018年全球協會行國際會議場次排名，台灣以173場名列亞洲第5名，僅次於日本、中國大陸、韓國及泰國，全球排名部分則較去年前進10名，排名第23。

ICCA擁有來自100國的1100多個會員，每年會針對符合會議總人數超過50人以上、定期舉辦及3個國家以上輪流舉辦的「協會型國際會議」進行統計分析。

經濟部國際貿易局透過新聞稿指出，去年舉辦場次173場為台灣歷年最高紀錄，較2017年增加32場，成長幅度近23%，展現台灣吸引國際會議的魅力與能量，不僅能增進國際能見度，也能帶動經濟與觀光成長。

貿易局表示，會展產業可帶動觀光、交通、專業服務等周邊產業，也是行銷台灣優良產品及國家形象的重要平台。為吸引會展活動在台舉辦，除興建大型會展設施，貿易局也設置專業窗口提供全方位會展行政服務。

此外，因應各種不同需求，貿易局與公協學會、業者共同籌組競標小組，爭取國際會議來台舉辦，並連續7年與ICCA合作辦理研習營，協助各縣市政府及國內非政府組織提升國際會議競標能力。

在行銷台灣會展環境部分，貿易局辦理海外推廣團及體驗之旅等多元方式，並積極參加各項指標性的國際會展活動，如全球會議暨獎勵旅遊展（IMEX）、ICCA年會、國際展覽暨活動協會（IAEE）年會等，吸引國際組織及外國企業來台辦理會展活動，提升會展產業的優良國際形象。

貿易局也透過建立會展人才培訓機制，引進國際會展專業認證，提升國內會展從業人員之專業知能。貿易局指出，截至去年底，台灣獲得會展國際認證人數在亞洲排名第2。（編輯：郭萍英）1080514