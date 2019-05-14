美中貿易戰加劇 鴻海下探波段低點市值守住1.1兆

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美中貿易戰加劇，恐牽動蘋果手機出貨表現，蘋果主要合作夥伴鴻海今天收盤跌破80元整數關卡，收在79.7元，市值守住新台幣1.1兆元。

美國貿易代表署（USTR）13日公布對中國其他3000億美元商品加徵關稅清單，品項涵蓋農畜產品、衣物、家居商品、手機、筆電等消費品。外界擔憂不利蘋果（Apple）供應鏈在內的電子產業。

美國10日對中國2000億美元商品加徵懲罰性關稅自10%調高到25%，中國國務院13日反擊，宣布自6月1日起，對已加徵關稅的600億美元美國商品再加徵關稅，最高稅率25%。

蘋果主要夥伴鴻海今天股價呈現弱勢整理格局，跌破80元整數關卡，最低來到78.8元，下跌2.95%，市值一度跌破1.1兆元，終場收在79.7元，跌幅1.85%，成交量約5萬8526張，終場市值守住1.1兆元之上。鴻海今天收盤價是一個半月來波段低點。

另一方面來看，鴻海董事長郭台銘從4月17日正式表態參選2020年總統後，鴻海股價從波段高點到今天收盤下跌幅度達18%，若從16日收盤價迄今粗估，市值起碼蒸發1414億元。

根據中國海關統計，去年中國出口前200大企業，鴻海集團關聯企業就囊括17家，其中鴻富錦精密電子（鄭州）連5年居中國出口企業第1名。

若從去年中國手機出口前10大企業來看，鴻富錦精密電子（鄭州）也位居第1名，鴻海集團則有3家旗下企業進入中國手機出口前10大企業，另外2家包括富泰華工業（深圳）以及富士康精密電子（太原）。

根據統計，躋身中國去年出口前200大的鴻海集團關聯企業，出口值共計達到人民幣6576.6億元。

法人指出，去年鴻海集團關聯企業排名中國出口200大企業前2名，主要是受惠蘋果iPhone組裝代工。蘋果占鴻海集團整體業績比重大約5成，是鴻海集團最大客戶。（編輯：楊玫寧）1080514