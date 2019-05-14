房仲：北市3大公有市場周邊房價 北投相對親民

（中央社記者韋樞台北14日電）房仲從北市各行政區中挑選一個知名公有市場，依實價登錄觀察週邊700公尺內成交量最多的前3名分別是北投市場、西寧市場、成功市場；北投市場週邊房價平均每坪47.3萬元，相對親民。

永慶房屋觀察台北市各行政區公有零售市場周邊700公尺內交易量，排名第1的是北投區的北投市場，去年周邊房價約每坪新台幣47.3萬元。永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，北投市場除了室內攤位，周邊巷弄間有各色攤販、小吃林立，採買機能多元，附近有多個公園，居住環境舒適宜人，還可就近泡溫泉舒暢身心，交通機能有捷運北投站加持，十分便捷，而北投市場周邊主要成交的產品以華廈為主。

萬華區西寧市場周邊房市交易量居第2，去年周邊房價每坪約55.2萬元。謝志傑指出，西寧市場周邊交通機能優越，除了有環河快速道路、忠孝橋相接，捷運距離北門站最近，也鄰近台北車站；生活機能緊鄰西門町商圈，尤其北市府推動西區門戶計畫之後，各大活動、建設陸續湧入，讓萬華區欣欣向榮，吸引消費者進場購屋。

市場周邊房市交易量第3名的是大安區的成功市場，去年周邊房價每坪約77.4萬元。謝志傑說，成功市場所在的大安區發展十分成熟，不少中古豪宅坐落於此，此區鄰近敦南遠企商圈，而敦化南路更是北市知名的林蔭大道，環境舒適，加上周邊銀行林立，是著名的金融商圈，各色餐館、小吃遍布，生活相當便捷。

除了北投市周邊房價是4字頭外，文山區興隆市場周邊房價也是4字頭。他說，文山區文教氣息濃厚，綠覆高，居住環境單純，是許多公教人員或退休人士指定購屋區域；興隆市場位在興隆路主幹道上，公車網路綿密，轉乘捷運松山新店線和文湖線十分方便，且興隆路上生活機能齊全，房價相對平實，易於年輕族群或首購族入手。（編輯：張均懋）1080514