MSCI台股權重遭調降 法人：資金消化很快

（中央社記者吳家豪、江明晏台北14日電）明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布半年度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數、全球市場指數權重同步調降；法人表示，調降台股權重在市場預期中，對台股影響有限、資金消化很快。

台股在本次MSCI半年度調整權重中，「MSCI全球新興市場指數」權重由11.41%下調至10.90%，調降幅度0.51個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由12.93%下調至12.56%，調降幅度0.37個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.35%下調至1.34%，調降幅度0.01個百分點。

根據元大投信資料顯示，MSCI台灣指數成分股本次沒有新增或刪除成分股，維持在87檔。本次權重調升最多的成分股為台積電，其權重變化約0.2個百分點，調升後權重35.5%；權重調降最多的成分股為鴻海，權重變化為負0.29%，調降後權重為5.96%。

華南投顧董事長儲祥生認為，MSCI調降台股權重在市場預期中，且歷史經驗來說，對台股影響有限、資金消化很快。

儲祥生表示，反而是個股變動影響較大，台積電調升最多，也會對台股大盤較有利，但市場仍持續關注中美貿易戰進度，眼看「兩台火車要對撞」，波及金融市場震盪，雙方願意坐下來談判意願升高。

元大摩台基金研究團隊分析，當前國際局勢聚焦於美中貿易進一步的風吹草動，目前雙方處於一種「邊打邊談」的氛圍，進一步的轉圜點則視6月的G20會議，美國總統川普是否會再向中國遞出橄欖枝而定。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，今天公布的半年度調整結果將於5月28日收盤後生效。（編輯：張良知／張均懋）1080514