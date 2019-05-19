美中貿易戰 學者：上半年外銷訂單能見度不佳

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）經濟部將公布4月外銷訂單，學者指出，美中貿易戰將影響電子零組件、原物料及機器設備出口，預估上半年外銷訂單能見度不佳，若雙方達成協議，外銷訂單下半年才可能由負轉正。

外銷訂單自去年11月翻黑，至今已今連續6個月負成長，3月外銷訂單更達年減9%，第1季累計接單年減8.4%，是2010年以來同期最大減幅，統計處預估4月接單金額在355至365億美元間，年減6.7%至9.2%。

在美國宣布於10日正式調高對中國輸美2000億美元商品加徵懲罰性關稅，緊接著13日正式公布第三波，即剩餘逾3000億美元中國輸美商品加徵關稅清單。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，預估4月份外銷訂單仍為負成長，上半年本屬資訊通信及電子產品的淡季，外銷訂單能見度不佳，加上受到美中貿易戰升溫，對台灣出口而言是「一炮三響」，將影響電子零組件、原物料及機器設備出口，估上半年仍呈現負成長。

孫明德解釋，電子零組件銷售旺季未到，但美國對中國3000億美元輸美商品加徵關稅清單，會讓廠商擔心是否名列其中。

他說，若美中貿易協商破局，推估美國將在2個月後加徵關稅。廠商為了避免貨物遭課徵高額關稅，可能在6月、7月加緊趕貨，出口可能在短期內暴增。若廠商來不及應變，就算到出貨旺季，受高額關稅影響，「貨也出不去」，美中因素讓電子零組件業出口大好或大壞。

孫明德指出，原物料最近價格比較平穩，但是受到美中貿易戰影響，全球景氣可能放緩，市場對原物料需求也不會那麼強勁。另外，廠商信心受到衝擊，對於機器設備的投資恐產生遞延效應。

孫明德說明，上述因素將影響上半年外銷訂單，若美中達成談判，下半年外銷訂單才可能由負轉正，若美中貿易戰懸而未決，外銷訂單恐維持頹勢。

中國國務院也宣布自6月1日起，對美國輸中價值600億美元商品再加徵關稅，以及取消3247噸美國豬肉進口訂單，他說，現在看來中國也不退讓，對美中談判再添不確定因素，雙方距離和談越來越遠。（編輯：林興盟）1080519