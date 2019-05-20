貿易戰邊打邊談 AI指數越走越高

（中央社記者韓婷婷台北20日電）美中貿易戰再度炒熱全球AI人工智慧話題，法人指出，貿易戰的本質就是科技戰，目標在爭奪AI技術主導權，並將引導資金流向AI相關資產，中長期有機會持續震盪走高。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰指出，貿易戰「邊打邊談」，全球股市隨之上下起伏，但是若觀察美中雙方攻防焦點，都在科技新技術，尤其是AI人工智慧，更是競爭核心。以中國為例，上週即宣布，將積極推進人工智慧立法，以掌握新技術的主導權。

不僅如此，競爭戰火亦蔓延到全球企業，台商紛紛返台設廠，並加速推動AI應用。廣達董事長林百里即預言，未來30年「AI財」賺不完。

根據Gartner最新公布的全球企業資訊長調查顯示，2017年，採用AI的企業數量不到2成比例，但去年翻倍成長達37%。例如：5成以上的電信業者布署聊天機器人、近4成的醫療照護業者用AI輔助診斷，藉此簡化、提升作業流程，創造更多效益與獲利。

Bloomberg資訊研究，創新科技產業的獲利與營收成長幅度領先整體股市，並以AI人工智慧為佼佼者，預估未來3年平均獲利增速上看42%，為那斯達克指數成份企業的2倍、標普500企業的4倍以上。

觀察去年3月下旬貿易戰開打以來，ROBO Global AI指數遭遇多次利空事件洗禮，大幅回檔整理，但無礙中長期表現，累計至今，仍上漲約23%。陳世杰強調，貿易戰點燃21世紀的新軍備競賽，讓AI站在風口上，形成股市多頭指標，未來仍將引導資金流入，中長期有機會持續震盪走高。

保德信投信固定收益組基金經理人毛宗毅則表示，美中貿易戰仍是要看雙方談判狀況，但若長期發生貿易衝突，這將會影響全球經濟活動，景氣成長也將會受此拖累。（編輯：林興盟）1080520