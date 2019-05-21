目標到期債保單熱銷 金管會提醒5大風險

（中央社記者邱柏勝台北21日電）目標到期債券基金保單去年熱銷逾新台幣1100億元，引發金管會關注，除列為金檢項目，要求銷售機構需告知客戶「不保本」性質外，今天更提出目標到期債保單5大風險，呼籲消費者留意。

所謂目標到期債券基金，指的是投資一籃子債券組合，並持有至到期日，因此是以固定利率並領利息收入，作為主要報酬來源。主要是投信公司銷售，但也有保險公司的投資型保單是連結這種目標到期債券基金，強調高利率、低風險，且只要能持有滿期，就能獲得穩定報酬，因而獲得消費者青睞。

根據金管會保險局統計，去年連結目標到期債券基金的投資型保單初年度保費收入（FYP）共1105億元，以南山人壽、台灣人壽、法巴人壽為銷售前三名；今年前2月目標到期債保單FYP也高達390億元，銷售前三名業者為法巴人壽、南山人壽與保誠人壽，銷售依舊火熱。

不過，也有壽險業者因目標到期債保單利潤低、風險高，易有消費糾紛等問題存在，對此商品敬謝不敏，且立委也關注到目標到期債保單熱銷所帶來的風險。

為此，金管會日前即已發布新聞稿，強調目標到期債券基金連結的投資型保單並不保本，且也列為金檢項目，要求銷售機構需揭露商品性質。今天更進一步提出目標到期債保單5大風險，呼籲消費者留意。

首先，金管會表示，目標到期債券基金連結的債券發行機構，若於投資期間違約、或被調降信用評等，將影響債券價格而產生損失信用風險。其次是利率風險，市場利率的變化，或對於未來利率走勢的預期，也會影響債券價格。

第三，債券到期日與基金到期日間存有差異，會有提前贖回及再投資的風險。

第四，若目標到期債券基金投資以外幣計價的債券，以新台幣為繳費幣別者，就須承擔基金淨值受匯率變動影響的匯率風險；若以外幣為繳費幣別者，保單期滿前或中途贖回時，外幣兌新台幣的匯率，亦可能與投保當時不同。

最後，民眾若於保單期滿前中途贖回，須承擔基金以當時可能較低淨值贖回，且會被收取其他贖回費用得中途贖回風險。

金管會表示，上述風險均可能使保戶無法獲得預期收益，因此消費者購買連結目標到期債券基金的投資型保險商品前，應審慎評估相關風險，確認自身風險承擔能力是否適合購買該類商品。

而為維護消費者權益，金管會已要求保險業銷售投資型保險商品，應確實依相關規定辦理充分瞭解產品及充分瞭解客戶的作業規範，以避免金融消費爭議。（編輯：林沂鋒）1080521