台股量縮震盪走低 收10457點

（中央社記者張建中台北22日電）台積電止跌反彈，收漲新台幣4元，只是市場觀望氣氛濃厚，大盤欲振乏力，量縮震盪走低，指數終場收跌7.28點。

加權指數今天收在10457.22點，跌7.28點，跌幅0.07%，成交值948.45億元。

美國宣布將華為禁令延後90天至8月中執行，費城半導體指數大漲逾2%，台積電股價止跌反彈，終場收在238元，漲4元，漲幅1.71%，帶動電子類股指數漲0.36%。

紐約時報報導，美國政府考慮將中國海康威視數位技術公司列入貿易黑名單，安全監控廠奇偶與晶睿在市場看好可望受惠轉單效益，股價同步走高，其中，奇偶強攻漲停，達32.1元，晶睿收在129元，漲8.4%。

新台幣持續走貶，今天中午新台幣兌美元匯率暫收31.555元，貶值9.5分，市場憂心恐不利進口商，影響傳統產業股今天普遍走跌。

時序步入超商夏季飲料、冰品銷售旺季，統一超看好今年冰品業績可望成長1至2成，只是統一超股價表現疲弱，開低走低，收在306.5元，跌9元，連帶拖累百貨類股指數下跌1.74%。

其餘汽車與食品類股同樣表現疲弱，類股指數分別下挫1.05%及1.75%。觀光類股則在晶華與王品股價同步走揚帶動下，類股指數漲0.73%，表現相對強勢。

分析師王兆立表示，美中貿易戰情勢變化將持續牽動國際股市走勢，並將是左右台股後市一大關鍵，是市場關注焦點；此外，新台幣若持續貶值，將不利台股表現，也值得追蹤觀察。（編輯：楊玫寧）1080522