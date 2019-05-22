勤業：人工智慧有3大風險 需兼顧創新與控管

（中央社記者邱柏勝台北22日電）人工智慧（AI）、區塊鏈等新興應用推陳出新，驅動科技發展，不過勤業眾信（Deloitte）提醒，企業導入人工智慧，不可忽略道德、演算法與資料治理三大風險，且需取得創新與控管間的平衡點。

勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦「金融科技的創新驅動與風險隱憂」研討會，會中提及企業應開始關注人工智慧與區塊鏈技術應用的資訊安全議題，除了隱私保護、身分授權外，新技術所帶來智能合約安全性等新議題，更需加以關注。

此外，勤業眾信表示，各國在經歷各種代幣發行募資（如Initial coin offerings, ICO）的神話及大崩跌後，紛紛擬定相關政策以保護業者及投資者權益；金管會亦跟上潮流，於今年4月提出「證券型代幣發行」（STO）初步規範，並將持續與各界對話，擬降低監管的不確定性及促進產業創新，而其中最關鍵的因子，是如何在創新與控管中取得平衡。

勤業眾信風險諮詢服務執行副總經理曾韵表示，根據內部研究報告觀察，人工智慧技術具備持續自我學習及決策輔助的能力，但如何於演算法中加入人權、個人隱私、道德風險等考量，是現階段各國政府關注的趨勢。除了在軍事上人工智慧「武器化」議題的討論，企業更應該關注切身相關的人工智慧應用風險，例如假新聞、假圖片、企圖影響商業演算法等惡意攻擊。

曾韵指出，關於人工智慧技術的監管，美國、英國、歐盟、新加坡與台灣等，皆已陸續成立相關組織及發布官方準則，從政府的角度出發，可推動人工智慧相關法規與原則的訂定，以促進公共利益、保護民眾隱私、堅定公平原則、確保人工智慧安全評估與可控機制等方向。

在企業層面，曾韵認為應適當揭露人工智慧使用的透明度、訂定人工智慧開發準則及緊急停止（kill switch）機制、訂定數據治理架構、內部持續修正，並透過獨立第三方進行風險評估、偏誤監控等，將為人工智慧的應用帶來更可靠、更信賴的運作環境。（編輯：張均懋）1080522