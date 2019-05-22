NCC盯權益保障兩面向 要求華為代理商定期回報

（中央社記者潘姿羽台北22日電）國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，21日已與華為代理商訊崴技術聯繫，也要求就保障已購買華為產品的消費者權益及資訊充分揭露兩大面向盡好責任，並研析電信綁約可能遇到的問題及因應方式。

Google終止與華為部分業務往來後，NCC與行政院消保處都相當關注未來要如何保障消費者權益，NCC官員今天於例行記者會上說明，在保障已購買產品的消費者權益方面，希望業者釐清現有華為手機的用戶，是否能繼續使用Google服務，以及手機裡Google系統APP是否能持續更新等消費者關注的問題，並主動於官網或臉書粉絲團上公開說明。

NCC官員指出，另一方面，將要求華為代理商做好資訊揭露，讓消費者有充分的資訊去判斷要不要購買華為產品，以達保護消費者權益；官員也說，有要求華為代理商在資訊揭露部分，應定期向NCC回報進度。

NCC官員表示，「華為台灣」臉書官方粉絲團今天已放上訊崴技術取得原廠相關聲明內容，未來希望能持續更新內容與進度，善盡資訊揭露責任，以保障消費者權益。

媒體詢問，部分電信營運商有手機綁門號的方案，這部分要如何處理；NCC官員表示，已請代理商就此議題仔細研議因應做法。（編輯：蘇志宗）1080522