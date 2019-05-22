更多編輯台推薦新聞：
安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢
產經

安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年
生活

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年

日本人電扶梯站單邊習慣改不掉 學者揭原因
國際

日本人電扶梯站單邊習慣改不掉 學者揭原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

訊聯受惠特管法加持 連6季獲利營收亮眼

最新更新：2019/05/22 16:54

（中央社記者韓婷婷台北22日電）訊聯生技受惠特管法加持，截至今年第1季已連6季獲利，每股盈餘(EPS)、毛利率也連續4季較去年同期成長，其中幹細胞儲存數仍逆勢成長42%，基因檢測事業也邁入穩定成長。

訊聯今天於櫃買中心舉行業績發表會，訊聯生技總經理劉天來表示，受惠新推出的幹細胞方案，臍帶血、臍帶間質幹細胞銷售策略奏效，帶動全台儲存率大幅提升，儘管出生率下降，去年訊聯幹細胞儲存數仍逆勢成長42%。

劉天來表示，細胞療法全球正快速發展，國際知名藥廠將細胞療法視為重要戰略，例如拜耳投資1.5億美元建立新細胞培養技術中心，10大科技巨頭紛紛投入生醫領域，台灣及日本今年將細胞治療中的癌症免疫治療納入健保，中國的國家政策也將細胞治療納入產業結構目錄的「鼓勵類」。

劉天來表示，訊聯成立至今剛好滿20歲，包括周邊血、臍帶血、間質幹細胞在內已協助256份幹細胞移植，近期營運戰略將持續加速送件，累積「特管法」細胞製備臨床醫療案例，為再生醫療條例通過後將引爆的細胞治療產品應用，做足更多準備。

訊聯在「自體脂肪幹細胞」已和醫學中心合作送出3項申請計畫，包括與三總合作慢性傷口癒合、與新光醫院及臺中大型醫學中心各合作退化性關節炎，後續還有醫美微創及皮下暨軟組織修復適應症等多項計畫準備送件。

近期與臺中榮總合作的「自體脂肪幹細胞移植退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療計畫，除骨科外，還有全國免疫風濕疾病患者數目最多的過敏免疫風濕科加入，共有10餘位醫師參與對病患的照料。

劉天來表示，包括退化性關節炎在內等細胞治療的實質應用、細胞製備代工，以及免疫細胞服務將是訊聯未來重要的3大成長動能。（編輯：趙蔚蘭）1080522

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報