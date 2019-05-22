景氣趨緩 季調失業率連2月走揚

（中央社記者潘姿羽台北22日電）主計總處今天發布4月失業率為3.67%，經調整季節變動因素後的失業率為3.73%，季調失業率已連2月走揚，主計總處官員坦言，是受到景氣擴張力道趨緩影響，但目前勞動市場沒有明顯惡化的跡象。

4月季調後失業率為3.73%，較上月3.72%上升0.01個百分點，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，季調後失業率較能反映總體經濟對勞動市場影響，目前已連續2個月上升，推估是反映景氣擴張力道趨緩的情況。

進一步觀察季調失業率的上升幅度，潘寧馨表示，近2個月的季調失業率都只比上月增加0.01個百分點，僅是微幅走揚。

此外，主計總處統計指出，4月就業人數達1148萬人，較上月增加2千人，失業人數則為43.7萬人，較上月減少1千人。

潘寧馨表示，雖然季調失業率連2月走揚，但就業人數持續增加、失業人數還在減少，綜合來看，勞動市場受不景氣波及，不過沒有明顯惡化的跡象。

政府今年以來，力推歡迎台商回台投資方案，潘寧馨表示，若能激勵台商回台投資，會對整體就業市場帶來正面影響，但這屬於投資階段較後期的事情，可能是硬體設備先到位，人員在後面階段才會補上，目前就業市場相關數據還沒反映出台商回流的影響。（編輯：趙蔚蘭）1080522