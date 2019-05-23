永豐金：新台幣31.5元已到短線滿足點

（中央社記者邱柏勝台北23日電）近期新台幣「跌跌不休」，創28個月新低價，但永豐金經研處表示，新台幣貶幅已深，預計31.5元是短線滿足點；且下半年美元可望轉弱，建議投資人暫時觀望，不要在這時搶進美元。

另外，美中貿易戰升溫，戰線更延伸到科技戰，美國近期擴大對中國通訊大廠華為的制裁，也對華為供應鏈造成極大影響，今天台股重挫148.85點。不過永豐金認為，台股這波段跌幅至少已達8成，預估台股萬點有守，因此建議可以挑選適合類股「逢低買進」。

永豐金今天召開第一季法說，公布第一季稅後盈餘新台幣37.2億元，年增41%創歷年同期新高，主因財富管理與銀行、證券手續費收入大幅成長，加上法人金融放款規模突破1兆元，挹注金控手續費淨收益來到3067億元，創單季新高。

針對近期新台幣貶勢不止，永豐金控首席經濟學家黃蔭基表示，近期美元強勢，除了美中貿易戰因素影響外，第二季是歐元區經濟谷底，導致歐元疲弱，也是美元走強原因之一。但第三季歐元區經濟將好轉，帶動歐元反彈，因此他預估美元下半年偏弱機會高。

永豐金經研處表示，近期新台幣貶幅已深，預計31.5元是短線滿足點，若下半年美元轉弱，新台幣也可望反彈，因此建議未持有美元部位的投資人，先不要在這時搶進美元。

今天台股重挫148.85點，盤中一度跌破10300點大關，主要是因為美國擴大制裁華為，對台灣的華為供應鏈造成影響，台積電今天跌幅逾3%，市值也跌破6兆元。

不過，黃蔭基表示，觀察外資賣超台股情況，近日賣超金額逐漸收斂，顯然已經賣得差不多，且目前這個波段跌幅「至少已經跌掉8成」，離谷底已不遠。尤其明年美國、台灣都要舉辦總統大選，在選前政府都會想辦法拉高股市，因此台股跌破萬點的機會不高，萬點有守，建議投資人已經可以挑選適合的類股逢低買進。（編輯：蘇志宗）1080523