4月批發零售餐飲業營收 同創歷年同月新高

（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部統計處今天公布批發、零售及餐飲業4月營業額統計，其中零售業受惠百貨公司新商場開幕及清明連假集客效應，營業額3095億元，為歷年同月新高，年增4.4%。

批發、零售及餐飲業4月營業額皆為歷年同月新高，其中零售業表現最亮眼，統計處副處長王淑娟說明，主要是受到綜合商品零售業帶動，其中占比最大的百貨公司新商場開幕加上清明連假集客效應，年增4.5%。

統計處配合105年工業及服務業普查統計公布進行資料修訂，其中在無店面零售業項下新增電子購物及郵購業，以觀察目前正夯的電子商務發展趨勢，而4月電子購物及郵購業營業額在非店面零售業營業額占比過半，共154億元，年增8.1%。

餐飲業則也受惠清明連假出遊潮，4月營業額621億元，年增2%

批發業4月營業額8325億元，年增1%，王淑娟表示，機械器具業、建材業、化學業等與外貿連動性較高的批發業別，受美中貿易戰影響較多，成長表現相較較差，但藥品、保健品、食品、菸草、汽機車等內需相關業別則表現不錯。

展望5月，統計處預期零售業年增1至4%，餐飲業年增2到5%，批發業則預估年減4到7%。王淑娟說明，主要是因為去年4月工作天數少，經濟活動遞延至5月，導致去年5月年增率達兩位數基期較高，此外，全球景氣減緩及美中貿易戰持續升溫，外銷成長動能減緩也有影響。（編輯：趙蔚蘭）1080523