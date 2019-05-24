中石化活化土地資產 布局海內外

（中央社記者韋樞台北24日電）中石化今天舉行股東會，董事長林克銘表示，除了石化本業外，中石化將活化土地，隨政府時程開發高雄多功能經貿園區土地，以及在越南、緬甸等土地開發事業。

中石化今天在苗栗頭份廠舉行108年股東會，會中通過承認107年度財報、盈餘分派每股股票股利和現金股利各新台幣0.5元。

林克銘表示，己內醯胺(CPL)和丙烯(月青)(AN)在去年前3季雖穩定獲利，但第4季受美中貿易衝突加劇影響，衝擊下游市場需求及提貨意願，加上主原料苯酚價格維持高檔，導致己內醯胺系列產品獲利較2017年減少18億6100萬元。

丙烯(月青)由於去年前3季全球廠家集中檢修，供應偏緊致AN價格上揚，因此丙烯(月青)獲利較2017年度增加13億1400萬元。中石化預估，2019年整體市況仍較保守，將持續以拓展「石化本業」及「土地開發」雙主軸事業穩健經營。

林克銘指出，中石化積極規劃及活化國內土地資產，其中位在高雄多功能經貿園區的第5和第6特別區，將隨高雄市政府推動亞洲新灣區建設及205兵工廠的遷移時程，推動相關開發計畫。

海外部分則布局越南和緬甸等具投資潛力的地區，拓展土地開發事業，以期有效降低石化業景氣波動的風險。（編輯：李信寬）1080524