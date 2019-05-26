中國若以蘋果反制美國 台股供應鏈恐受創

（中央社記者潘智義台北26日電）美國制裁華為讓美中貿易戰升溫，台股上週五收在10328.28點，上漲19.91點，但週線仍下跌55.83點。宏遠投顧表示，若中國拿蘋果反制美國，台股供應鏈恐受重傷，股市風險仍在。

宏遠投顧副總經理陳冠升指出，美中貿易戰擴大，美股近期恐出現類似去年10至12月系統性風險，進一步影響台股，因台股波動風險仍大，短線或有跌深反彈機會，仍需謹慎因應，汏弱留強、降低持股為首要任要務。

陳冠升表示，美國對中國華為的封殺已經打到中國痛腳，中國必然以戰止戰來反制美國，中國可能禁止稀土賣到美國，或是對蘋果（Apple）商品加徵關稅、或禁止組裝Apple產品賣到美國，中美貿易戰越演越烈，暴風半徑將會擴大。

他說，從華為的供應鏈來說，由於華為占台積電約10%業績，若是加上美國及台灣等上游相關晶片，可能影響台積電2成左右的業績。華為占大立光鏡頭業績約3至4成，至於幫華為代工智慧型手機的鴻海可能也有2成以上，因此近期造成3家公司股價下跌。

陳冠升指出，美國總統川普對中國2000億美元產品，甚至可能將對3250億美元的產品課25%關稅，中國也對美國商品課重稅，造全球股市下跌。但近期美國對中國通訊大廠華為的一連串封殺行動，及對中國科技公司管制，使美中貿易戰升級到科技戰。

陳冠升表示，如果中國對Apple開刀的話，由於Apple及相關上游晶片供應占台積電營約40%，大立光、鴻海、和碩、玉晶光、臻鼎、台郡、可成等公司也有3至5成，甚至更高的營收比重來自Apple，還有許多公司來自Apple營收占2至3成以上，屆時台灣科技股受到衝擊最大。

他說，由於外資、投信、自營商、法人及投資人持有上述績優電子股最多，屆時需提防3大法人及投資人大量減持電子股，造成電子股股價重挫、台股及相關供應鏈個股回測前波低點。（編輯：蘇志宗）1080526