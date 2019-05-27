歐洲選舉未爆冷川普對美中協議樂觀 歐股開高

（中央社巴黎27日綜合外電報導）歐洲股市今天開高，主要因歐洲議會選舉未爆冷，加上美國總統川普對美中貿易協議的正面評論激勵，推升歐股走高。

德國法蘭克福股市DAX 30指數勁揚0.8%；法國巴黎股市CAC 40指數上漲0.7%。

根據昨天公布的結果，德國疑歐派和民粹政黨未能在歐洲議會選舉中大有斬獲。

而法國瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領導的極右派國民聯盟（National Rally）雖領先，但親歐盟總統馬克宏（ Emmanuel Macro）的中間聯盟緊追在後。

巴黎政治學院政治研究中心（Cevipof）分析家賴迪（Zaki Laidi）說：「某些人預期馬克宏會遭遇的大災難沒出現，國民聯盟表現固然不錯，但不是大勝。」

萬達（OANDA）分析師艾斯帕薩（Alfonso Esparza）說：「歐洲議會選舉結果只是目前政治趨勢的持續，未讓人跌破眼鏡。」

同時，目前正在日本訪問的美國總統川普表示，華府和北京「很有機會」達成貿易協議。這項正面評論鼓舞投資人的樂觀心理。

美國華爾街股市和英國倫敦股市今天適逢國定假日休市。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1080527