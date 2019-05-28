蘋概三王熄火 台股盤中週線關卡得而復失

（中央社記者江明晏台北28日電）美股休市，歐股走高，台股今天盤中翻黑小跌，週線約10350點關卡得而復失，蘋概三王台積電、大立光、鴻海股價熄火，分析師指出，因MSCI今天盤後生效，尾盤提防震盪。

美股因陣亡將士追悼日休市一天；歐洲議會此次選舉結果仍由中間派勢力保有主導地位，令市場鬆一口氣，同時飛雅特克萊斯勒汽車公司可能與雷諾汽車合併也帶動投資人信心，歐股今天走高。而正訪問日本的美國總統川普，就美、中貿易談判發表正面談話，也對歐股發揮推升作用。

至10時30分左右，台股加權指數來到10323.2點，下跌10.93點，成交值來到新台幣377.2億元。

蘋概三王熄火，權值股台積電早盤小幅震盪，盤中平盤231元，大立光上漲逾1.3%，至3740元，鴻海平盤71.4元。

其他各擁題材的個股表現搶眼，廣達今年伺服器出貨雙位數成長不變，股價上揚近2.5%，高點至57.4元，成交量放大至近3000張；南電受惠ABF載板市場需求旺盛，市場看好下半年進入傳統旺季，加上受惠5G基地台建設挹注營運，股價漲約4.%，高至31.15元。

MSCI明晟半年度權重調整今天收盤生效，MSCI全球小型指數部分有表現，神盾因身為三星概念股得利，加上列入MSCI小型指數，早盤走揚漲逾3%，至215元。

分析師指出，美中貿易戰進度不明朗，市場追價意願不足，但台股今天早盤在平盤之上小幅整理，但盤中翻黑小跌，週線約10350點關卡得而復失，蘋概三王台積電、大立光、鴻海股價熄火，因MSCI明晟半年度權重調整、台股權重遭三降將於今天收盤生效，尾盤要提防震盪。（編輯：郭萍英）1080528