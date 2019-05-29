景氣走緩用人需求降 空缺數23.3萬近3年最低

（中央社記者潘姿羽台北29日電）主計總處今天發布空缺統計，由於景氣擴張力道趨緩，2019年2月底工業及服務業廠商空缺數23.3萬個，空缺率2.85%，雙雙為近3年最低；製造業受景氣影響較大，空缺數年減8700個也是各行業最多。

主計總處調查所指的「空缺」，意思是企業已經對外或是可以立即對外公開徵人，但還沒找到適任人員的現有職缺，空缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況；不過「空缺」不等同「缺工」，員工退休、離職也會產生空缺，因此空缺數會大於缺工數。

主計總處說明，當景氣好時，用人需求增加，空缺數往往跟著上揚；以製造業為例，景氣增溫、訂單數增加，若現有人手無法應付，就得開出職缺，此時空缺數便隨之上揚。

去年下半年起，景氣擴張力道趨緩，也慢慢影響到產業的用人需求，今年2月工業及服務業廠商空缺數23.3萬個，年減1.8萬個空缺，與空缺率一同降至近3年低點；主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，這與當前景氣走勢相符。

進一步觀察各行業空缺數變動狀況，主計總處指出，今年2月製造業空缺8.3萬，年減數達8700個最多，除了製造業本身產業規模較大，產業與景氣連動性較強也有關係；批發零售業年減6100個居次，運輸及倉儲業年減1100個，排名第3。

不過金融保險業、不動產業空缺數反而增加，潘寧馨說明，有些行業空缺數不會跟景氣有那麼緊密的關聯，反而與該行業的自身景氣、發展趨勢有較大連動性。（編輯：趙蔚蘭）1080529