廣華股東會通過配息3.5元 深耕歐美日供應鏈

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）廣華-KY今天召開股東會通過配發每股現金股利新台幣3.5元，廣華-KY除服務中國三大日系車廠，也陸續切入歐美系及自主品牌車廠供應鏈體系。

廣華-KY去年第4季成立中國上海廣晉汽車飾件公司，持續拓展多元客源、分散客戶集中風險，在技術升級及導入產線自動化下，帶動各生產基地產能稼動率及生產效率，挹注整體營運長期穩定的成長動能。

展望今年營運，廣華-KY指出，儘管中國新車消費市場趨緩，整體品牌車廠對今年中國市場銷售表現轉趨保守，不過公司專注服務中國三大日系車廠外，也陸續切入歐美系及自主品牌車廠供應鏈體系。

廣華-KY指出，現今品牌車廠除了重視輕量化及環保技術外，新車應用內飾件受惠消費升級朝向豪華化發展的趨勢，更加明確，公司加速輕量化及環保表面加飾工法的技術進程，強化模外轉印等新環保加飾技術量產能力，可開拓更多新訂單及新車款。

廣華-KY去年全年合併營收80.62億元，年增1.19%，稅後歸屬母公司業主淨利5.46億元，年減29.58%，去年每股稅後純益6.51元。（編輯：鄭雪文）1080531