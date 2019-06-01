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傳美司法部準備對Google展開反托拉斯調查

最新更新：2019/06/01 14:52

（中央社舊金山31日綜合外電報導）「華爾街日報」（WSJ）今天報導，美國司法部正準備對網路巨擘谷歌（Google）展開反托拉斯調查。

華爾街日報引述不具名消息人士報導，司法部將針對Google網路搜尋和其他相關事業進行調查。

司法部官員與聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）共享反托拉斯監督權限。聯邦貿易委員會對Google展開的廣泛調查於2013年結束，但沒有採取任何行動。

Google沒有立即回應置評的要求。

在大型科技公司主宰網路經濟重要領域引發的反彈聲浪加劇之下，據報司法部將發起新調查。

民主黨總統參選人華倫（Elizabeth Warre）先前主張，臉書（Facebook）、Google和蘋果（Google）等大型公司，應該透過反托拉斯執法單位進行分拆。

在歐洲聯盟反托拉斯監管單位3月底重罰17億美元之下，Google母公司Alphabet今年前3個月獲利萎縮。

Alphabet表示，今年第一季獲利減少29%，來到67億美元；營收增加17%，來到363億美元。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1080601

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