MOD自組頻道威脅有線電視 學者盼降低管制

（中央社記者江明晏台北6日電）NCC開放中華電信MOD可自組頻道，引發有線電視業者反彈，學者今天呼籲政府鬆綁黨政軍條款、降低有線電視管制強度，以利業者提供消費者更優質的收訊服務及觀影內容，提升產業競爭力。

台灣通訊學會今天舉辦「台灣通訊論壇2019-營造我國視訊傳播公平競爭環境」，從數位匯流角度探討如何營造視訊傳播平台的公平競爭環境。台灣通訊學會理事長劉柏立表示，美國、日本、歐洲為因應數位匯流趨勢，自1996年起便開始調整監理政策，降低CATV（有線電視）及IPTV（網路電視，如MOD）管制強度，讓整體產業有規模與競爭力；就數位匯流的觀點，CATV與IPTV同屬多頻道付費電視屬性，且在技術中立的概念下，CATV是否也得適用「電信管理法」，比照IPTV待遇，值得思考。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主任委員陳耀祥表示，NCC也會持續致力於促進有線電視、IPTV、OTT之間的良性公平競爭；對OTT TV採取必要監理；對媒體壟斷的必要管制；以及對頻道授權與上下架機制的規管及頻道代理商機制的規管等。

元智大學教授周韻采表示，有鑒於有線電視與中華電信MOD的市場規模差距逐漸拉近，修改MOD規章允許組頻之後，對有線電視將出現競爭效果，她建議，NCC應審慎評估鬆綁特定視訊平台出現的管制效應，可能造成其他平台的偏倚，也應全面鬆綁所有不適合跨平台競爭的視訊產業規範，包括無線電視、有線電視，讓業者自選開放性平台或封閉性平台。

政治大學教授許文宜認為，政策應該是活水，幫助解決問題，而不是繼續製造問題，她認為，整體視訊傳播領域現階段最大的問題是政府的執行順序，還沒有鬆綁黨政軍條款就先開放MOD自組頻道，導致MOD陷入有廣法的適法困境。第二，生態是連動，不能只處理單一產業，應該將CATV跟IPTV等視訊產業放在一起思考。

台北大學教授黃銘輝從行政管制角度分析，整體視訊平台屬於同一個競爭市場，規範密度應該要更接近，但目前引起的爭議源頭來自黨政軍條款。他表示，黨政軍條款的時空背景，是為了揮別威權時期黨政軍掌控媒體的痛苦經驗，但在今天卻是視訊平台爭執的源頭，他建議應該要盡快修訂、鬆綁黨政軍條款，而不是繼續使用法律解釋。NCC也應盡量鬆綁目前對CATV過度的管制。（編輯：楊凱翔）1080606