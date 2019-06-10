發展人工智慧 工研院建議優化投資環境等3路並進

（中央社記者潘姿羽台北10日電）人工智慧（AI）被視為驅動產業轉型的關鍵技術，工研院產科國際所建議，政府應朝加速AI政策法規建置、優化投資環境以及爭取國際優秀人才3路並進，助AI產業順利發展。

工業技術研究院產業科技國際策略發展所今天主辦2019國際產業前瞻研討會，討論主題為「應用AI釋放數據價值，再創產業成長動能」。

工研院產科國際所所長蘇孟宗表示，在全球科技發展趨勢上，AI成為各國發展軟實力的關鍵技術，包含美、日、英、中等國家，都已訂出AI的發展戰略。

蘇孟宗進一步指出，對台灣而言，許多相關的AI創新驅動產業，包含與數位經濟相關的大數據分析、AR與VR、自駕車、機器人等應用，都需要有更先進的半導體技術支撐，而台灣資通訊與半導體產業擁有堅實基礎，科技實力在全球更是舉足輕重，只要政府朝加速AI政策法規建置、優化投資環境、爭取國際優秀人才等3面向加大力道，未來台灣將是最有機會發展AI產業的地方。

至於未來AI產業的關注重點，工研院資訊與通訊研究所所長闕志克指出，邊緣運算將是重要趨勢，即將到來的5G通訊時代可望實現車聯網、AR與VR和無人機的大量應用，屆時雲端運算已經無法因應大量影像擷取、運算和反應的需求，更接近數據端的元件上（on-device）或邊緣運算（edge computing）將扮演關鍵角色，影像隱私權也成為重點議題。

闕志克表示，根據IDC（國際數據資訊）估計，2022年全球邊緣運算市場將成長至121億美元，包括智慧車輛、智慧監控、智慧醫院、下世代零售與製造將是重要應用領域。

史丹佛大學教授Chuck Eesley演講時則表示，近2年創業投資在人工智慧和行動（Mobility）領域方興未艾，尤其以車輛產業受到資通訊技術顛覆性影響，產生兩種質變，首先是傳統汽車廠商透過自行研發和併購新創企業途徑，跨入自駕車、電動車和車聯網等新領域，再來是共享經濟改變消費者使用行動服務的模式。

Chuck Eesley因此認為，整合人工智慧和行動的自駕車將是未來汽車和資訊廠商的投資熱點，並為感測器和半導體帶來市場成長的機會。

工研院自2004年和史丹佛大學建立交流合作平台，每年進行雙邊的互訪和舉辦研討會活動，以促進台灣與矽谷間的產官學研交流；今年研討會以「應用AI釋放數據價值，再創產業成長動能」為主軸，邀請美國專家來台分享最新研究成果、國際案例分析及對未來趨勢看法，並與國內產學研交流。（編輯：楊玫寧）1080610