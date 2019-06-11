鴻海9人經營委員會曝光 早盤小漲市值一度返兆元

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海規劃設立9人核心的經營委員會，人選也跟著曝光。鴻海今天早盤翻紅小漲0.41%，最高來到72.4元，市值一度重返新台幣兆元之上。

鴻海內部規劃在董事會之下新設經營委員會，由9人組成，除了新任一般董事候選人盧松青、呂芳銘、劉揚偉、李傑外，還包括鴻海集團副總裁暨集團總財務長黃秋蓮、夏普董事候選人林忠正、鴻海B次集團負責人姜志雄、富士康執行總經理林政輝、鴻海財務長黃德才。

面對美中貿易戰，鴻海指出美中貿易衝突不確定性升高，鴻海對策在於洞見未來能力、快速敏捷反應能力、以及全球布局在地化生產。

在工業互聯網策略部分，鴻海指出，目前鴻海集團有超過8萬台機器人、超過100萬個照相機和攝影機、超過10萬個感測器和儀表安裝在生產線、超過1800個SMT生產線、超過17.5萬個模具設備、以及超過1萬家關鍵零組件供應商。

在環保管理部分，鴻海指出，已改造164項環保設施、廢棄物轉換100%、廢水回收率3.75%、總用水量降低8%。在能源管理部分，鴻海在太陽能發電總裝機容量達215MW、太陽能及風電使用達5億1029萬kWh、清潔能源使用占比5.71%。

展望第2季，法人指出鴻海第2季業績仍待觀察整體經濟大環境走勢，尤其是美中貿易戰進展，以及iPhone在中國價格調整後的市場銷售和拉貨力道。（編輯：李信寬）1080611