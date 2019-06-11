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台灣金聯再推平價屋 雲林透天厝每坪3萬元

最新更新：2019/06/11 12:24

（中央社記者劉麗榮台北11日電）台灣金聯資產管理公司今天推出52戶超值平價屋，其中45戶集中於六都，台北市均價每坪約新台幣40萬左右，新北30萬。最低單價為雲林的透天厝每坪3萬元，總價146萬元。

台灣金聯代理董事長郭文進上午在記者會上表示，今年推出52戶平價屋，比以往戶數少，主要是排除偏僻區域，精挑細選交通便利、價值實惠，CP值高的物件。

郭文進說，其中45戶集中於六都，雙北有16戶。台北市6戶平均每戶售價約1650萬元，新北市10戶平均售價為1132萬元。舉例來說，鄰近新店碧潭，屋齡6年屋的大樓華廈，總坪數42.86坪，含機械車位總價為1758萬元，室內全檜木裝潢，是52戶中屋齡最年輕的物件。

資深經理何祖睿表示，最低單價在雲林縣，47.52坪的透天厝總價146萬元；新北市最低總價488萬，為新莊21.67坪公寓，鄰近迴龍捷運站，寬限期內每月利息約4500元，寬限期後，每月攤還1萬2到1萬5元左右，「買的比租的划算」。

何祖睿說，林森北路32.94坪，總價1368萬元的公寓堪稱「包租公首選」，這戶原本就是套房格局，如果買來出租，年投資報酬率達3.5%，比一般台北平均報酬率2%還好。

代理副總經理劉育紘說，去年平價屋釋出88戶，銷售約9成。去年幾乎完銷的捷運南勢角站「南方之星」共構的商辦，因應民眾需求，今年再釋出2戶；位於高雄市旗山區大衛營山莊每戶95萬元的渡假套房，去年釋出10戶幾乎銷售一空，今年再度釋出7戶。

郭文進表示，平價屋活動除了維持「1抽2送3免4保證」等4大好康，今年再加碼，成交者可抽總金額達45萬元可扺買賣價金獎項；只要完成登記申購程序者即可抽汽車、蘋果XR 64G手機及Dyson造型器等大獎。最重要是提供4大保證包括，產權清楚、無海砂屋、無輻射屋及非凶宅。（編輯：鄭雪文）1080611

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