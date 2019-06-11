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緯創股東會12日登場 印度廠為蘋果代工或成焦點

最新更新：2019/06/11 21:35

（中央社記者潘智義台北11日電）緯創資通將在明天舉行股東會，由於媒體報導蘋果在緯創印度廠生產iPhone7，加上美中貿易戰未停，印度製造正可排除中國製造疑慮，可能成為股東提問議題。

雖然緯創一向避談客戶動態，但外電報導蘋果公司證實，已在緯創於印度班加羅爾的工廠生產iPhone 7手機。

另外，蘋果手機代工大廠鴻海日前首次舉行自辦法說會，法人問及主要客戶蘋果（Apple）產線是否有意調整，鴻海回答除了中國以外，其他地區也有生產線，若客戶有需要移轉生產線，鴻海有能力因應。

因緯創印度廠本來就沒有中國生產的問題，在美中貿易戰中，有其獨特的利基，若如外電報導，蘋果在緯創印度廠生產iPhone 7，根本不需轉移產線，就已避開貿易戰波及，腳步已領先其他代工廠。

另外，由於緯創及關係企業緯穎在墨西哥設廠，先前美國總統川普一度打算利用課徵墨西哥進口商品關稅，遏止墨西哥非法移民經美墨邊境進入美國，雖然課徵關稅做法已經喊停，但從美中貿易戰到美國遏止墨國非法移民，都利用關稅當手段，海外設廠地點也可能成為股東關心議題。（編輯：趙蔚蘭）1080611

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