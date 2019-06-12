印度廠是否外銷避貿易戰 緯創：鎖定內需市場

（中央社記者潘智義台北12日電）媒體報導緯創資通在印度廠生產iPhone 7手機。對於印度廠是否在貿易戰扮演積極的角色，外銷手機，緯創資通董事長林憲銘今天表示，印度2個廠都鎖定內需市場。

林憲銘在股東會後受訪時強調，印度廠目前沒有配合客戶外銷的計畫。

林憲銘認為，一般而言，若因應美中貿易戰，智慧手機產線轉移時間較長，若視印度產線為規避美中貿易戰的理想地點，產品就必須外銷；雖然印度政府口頭上鼓勵外銷，但實際上並不積極，效率遠不如10幾、20年前剛開放時的中國大陸。

他指出，緯創目前在印度生產智慧手機，供應當地電信商銷售，屬於內需市場；也投入當地的物聯網內需市場，更看好智慧醫療需求；印度廠的營運效率有提升的空間，緯創已將數位轉型落實在營運策略，並延伸至印度的供應商。

雖然印度政府歡迎台商設廠，創造就業機會，但外銷這一步現在還沒答案；不過，印度有龐大的人口，是未來10年很有潛力的市場。

林憲銘認為，美國現階段對中國2000億美元銷美商品課稅，對市場的衝擊已經讓人受不了，若再針對中國3000億美元銷美商品課徵25%重稅，市場需求一定下降，今年消費市場沒有刺激性的需求，也不會有太大的成長，能維持去年的水準就不錯了。

另外，緯創今年初已將部門分拆，個人電腦（PC）相關事業整合成一個部們，專屬客戶製造服務，如物聯網業務切成一個部門，另外，創新產品也可成一部門，分別由50歲左右的主管負責，為將來交棒做準備。

緯創去年每股稅後盈餘新台幣1.76元，今天股東會通過每股配發現金股利1.5元，以今天收盤價23.9元計算，股票殖利率約6.28%。（編輯：黃國倫）1080612