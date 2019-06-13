凱基銀與企業工會簽訂團協 開發金控集團首例

（中央社記者潘姿羽台北13日電）凱基銀行、凱基銀行企業工會今天舉辦團體協約簽約典禮，這也是中華開發金控集團首次與工會簽訂團協，不過發生意外插曲，由於勞資雙方對於加班權期限有歧見，典禮延後1小時才開始。

凱基銀行企業工會耗費近5年的時間，與凱基銀行開了超過40次的團體協約協商會議，終於達成共識，於今天下午簽訂條文達41條的團體協約，內容涵蓋加班權、女性夜間工作，公司被合併後的優退方案及留用獎金等。

不過原定下午2時舉辦的簽約典禮，因勞資雙方對於條文內容仍有疑義，延後至下午3時初才開始，凱基銀行企業工會理事長方姚駿表示，主要爭論點是在於加班權期限。

勞動基準法規定，雇主有使勞工在正常工作時間以外工作之必要者，雇主經工會同意，得將工作時間延長之；意思是，若公司有工會，公司要員工加班，須經工會同意才可以。

方姚駿表示，勞資雙方立場不同，公司希望加班權是工會同意後，即取得無限期加班權，但工會認為，加班權應隨團協有3年期限、得展延3年；雙方討論至最後一刻，才取得共識，確認加班權期限最長6年。

此外，方姚駿表示，團協中也談妥公司的人事管理委員會中，工會占4席、資方占6席，如此一來，可加強工會的影響力，更能保障權益。

方姚駿說，簽訂團協後，等同跨出一大步，希望公司知道，工會不是要占便宜，而是走到彼此對等的模式。

凱基銀行董事長魏寶生致詞時表示，在這麼動盪的環境中，勞資雙方可以得到這樣的結果，他覺得非常重要、也非常感動；台北市政府勞動局副局長徐玉雪則笑說，這次團協可說是「好事多磨」，雙方談到最後一刻，可見大家都非常慎重。

凱基銀行2018年至今，因企業工會未同意延長工時、未同意女性勞工夜間工作，以及未依規定給付加班費遭罰；魏寶生表示，簽訂團體協約後，有助於減少勞資爭議，共創雙贏。（編輯：林興盟）1080613