更多編輯台推薦新聞：
大馬羽球名將李宗偉宣布退休 淚謝民眾19年支持
運動

大馬羽球名將李宗偉宣布退休 淚謝民眾19年支持

「不想這裡變天安門廣場」 香港媽媽對峙港警影片瘋傳
兩岸

「不想這裡變天安門廣場」 香港媽媽對峙港警影片瘋傳

圖輯／香港立法會外這一天 反送中群眾遭催淚彈驅散
兩岸

圖輯／香港立法會外這一天 反送中群眾遭催淚彈驅散

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

凱基銀與企業工會簽訂團協 開發金控集團首例

最新更新：2019/06/13 16:46
凱基銀行與企業工會13日舉行團體協約簽約典禮，由凱基銀行董事長魏寶生（左）、凱基銀行企業工會理事長方姚駿（右）簽約。中央社記者潘姿羽攝 108年6月13日
凱基銀行與企業工會13日舉行團體協約簽約典禮，由凱基銀行董事長魏寶生（左）、凱基銀行企業工會理事長方姚駿（右）簽約。中央社記者潘姿羽攝 108年6月13日

（中央社記者潘姿羽台北13日電）凱基銀行、凱基銀行企業工會今天舉辦團體協約簽約典禮，這也是中華開發金控集團首次與工會簽訂團協，不過發生意外插曲，由於勞資雙方對於加班權期限有歧見，典禮延後1小時才開始。

凱基銀行企業工會耗費近5年的時間，與凱基銀行開了超過40次的團體協約協商會議，終於達成共識，於今天下午簽訂條文達41條的團體協約，內容涵蓋加班權、女性夜間工作，公司被合併後的優退方案及留用獎金等。

不過原定下午2時舉辦的簽約典禮，因勞資雙方對於條文內容仍有疑義，延後至下午3時初才開始，凱基銀行企業工會理事長方姚駿表示，主要爭論點是在於加班權期限。

勞動基準法規定，雇主有使勞工在正常工作時間以外工作之必要者，雇主經工會同意，得將工作時間延長之；意思是，若公司有工會，公司要員工加班，須經工會同意才可以。

方姚駿表示，勞資雙方立場不同，公司希望加班權是工會同意後，即取得無限期加班權，但工會認為，加班權應隨團協有3年期限、得展延3年；雙方討論至最後一刻，才取得共識，確認加班權期限最長6年。

此外，方姚駿表示，團協中也談妥公司的人事管理委員會中，工會占4席、資方占6席，如此一來，可加強工會的影響力，更能保障權益。

方姚駿說，簽訂團協後，等同跨出一大步，希望公司知道，工會不是要占便宜，而是走到彼此對等的模式。

凱基銀行董事長魏寶生致詞時表示，在這麼動盪的環境中，勞資雙方可以得到這樣的結果，他覺得非常重要、也非常感動；台北市政府勞動局副局長徐玉雪則笑說，這次團協可說是「好事多磨」，雙方談到最後一刻，可見大家都非常慎重。

凱基銀行2018年至今，因企業工會未同意延長工時、未同意女性勞工夜間工作，以及未依規定給付加班費遭罰；魏寶生表示，簽訂團體協約後，有助於減少勞資爭議，共創雙贏。（編輯：林興盟）1080613

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報