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美中貿易戰找買點 基金業：多觀察不同市場

最新更新：2019/06/13 21:30

（中央社記者潘智義台北13日電）美中貿易戰未停，全球保護主義高漲、地緣政治不確定性使全球投資人面臨更大挑戰。基金業說，美國經濟放緩，新興市場揮別去年的逆風，投資人可多留意不同市場的投資機會。

富達投信投資部主管張翠玲表示，雖然美中貿易戰升溫，但短期對股市的干擾與波動將會逐步消退，直接影響經濟的機會有限。美聯準會3月維持利率水準不變，預期今年不會升息，為市場帶來利多因素，但寬鬆政策效應需要時間反映，預期下半年經濟衰退的風險較低。因下半年變數較多，成長動能會較為脆弱。

張翠玲指出，美國經濟放緩、全球經濟回穩、企業信心開始下滑，全球經濟再度趨於同步。因此，在市場波動的情況下，資產配置維持流動性將帶來正向動能。在經濟周期末升段，貿易衝突及近期地緣政治風險帶來不確定因素，或許會影響當地市場表現。

富達認為，中國大陸在全球經濟成長中扮演重要角色，年初到現在，中國政府的振興方案著眼定向降準，有利民營企業，而非整體性的房地產投資，進入衰退的風險較低。

霸菱資產管理公司指出，美中貿易爭端對中國經濟產生不利影響，衝擊投資人信心以及外資流向，雖然中國經濟成長速度放緩，但預期中國政府順勢調整產業結構，轉型為服務導向的經濟，把握具更多附加價值的製造業。

霸菱看好中國內需產業，中國經濟可望自然放緩，更可能進一步以正常的速度達到平衡。（編輯：楊凱翔）1080613

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