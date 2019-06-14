金控股東會拚場 股價走勢持平

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）金控股今天股東會拚場，其中國泰金通過上限500億元現增案，富邦金觀察今年景氣變數，台新金就彰銀經營權訴訟將持續爭取應有權益，開發金全面改選董事。整體觀察，金控股今天股價走勢持平。

包括國泰金、富邦金、台新金、開發金等12家金控以及6家非金控金融股，不約而同選在今天召開股東會，堪稱是金融類股的「超級股東會」。

美中貿易戰快速升溫，全球經濟前景更添變數，國泰金控總經理李長庚今天表示，市場變動越激烈，會有越多機會出現，今天通過上限500億元的現增案，「如果機會出現，就可以很快來啟動」。

國泰金股價今天在平盤下整理，終場收在41.3元，小跌0.84%，成交量來到9746張。

富邦金董事長蔡明興指出，持續耕耘台灣市場及拓展亞洲區域佈局，向「亞洲一流金融機構」願景穩步邁進。富邦金股東會也通過長期資金募集案，發行股數以不超過15億股為原則。

觀察今年景氣和香港反送中事件，蔡明興表示，今年景氣變數多，除了貿易戰、中東情勢，又有香港反送中事件，觀察到港幣隔夜拆款利率近期「跳上來很多」，反應資金匯出壓力，富邦金經營管理會更加謹慎與靈活。

富邦金股價今天也在平盤附近整理，終場收在43.55元，小跌0.23%，成交量7757張。

台新金控董事長吳東亮今天在股東會指出，對於彰銀經營權訴訟，最高法院在5月23日宣判廢棄原判決，發回台灣高等法院，感到非常意外與遺憾，台新金將持續努力，爭取應有權益。

台新金午盤走堅，終場收在14.15元，小漲0.71%，成交量1萬2056張。

中華開發金融控股公司今天股東會全面改選董事，台灣銀行代表未當選董事，公股全面退出開發金董事會。

開發金走勢平穩，終場收在平盤9.27元，成交量1萬6833張。（編輯：楊玫寧）1080614