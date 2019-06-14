華為：5G摺疊式手機Mate X延後上市 無關貿易戰

（中央社香港14日綜合外電報導）中國華為技術公司高級副總裁彭博（Vincent Pang）今天告訴路透社，原定6月上市的5G摺疊式手機Mate X將延後3個月，至9月全球啟售。彭博否認此決定與美國發動的制裁有關。

中美貿易戰延燒，美國政府禁止華為與美國企業往來。科技大廠谷歌（Google）已宣布，在美國政府准許的90天禁令執行緩衝期於8月結束後，將不再提供華為手機搭載或更新安卓（Android）作業系統軟體。

根據彭博的說法，Mate X延後發售與禁令無關，而是因為各家電信業者的認證測試預計8月才會完成。

彭博也透露，華為自行研發的作業系統「鴻蒙」可望於9個月內推出，目前尚在測試階段。

「我們當然偏好谷歌和安卓，畢竟已合作多年。但若為情勢所逼，我們可在6個月至9個月內推出鴻蒙系統。」

彭博指出，鴻蒙的設計基礎是安卓經開放原始碼授權的公開內容，主要將用於手機，稍晚才會擴大適用其他設備。

另一方面，彭博澄清，華為並非如部分媒體報導將取消推出新筆記型電腦，不過是稍晚推出。（譯者：陳韻聿/核稿：陳政一）1080614